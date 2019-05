Montesilvano, tentano di rubare un'auto: arrestati

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di rubare un'auto in sosta in via del Borgo, a Montesilvano. Per questo, due campani F.V. classe 1979 di Napoli e D.G. classe 1971 di Salerno sono stati arrestati. I due sono stati immediatamente perquisiti ed è stato rinvenuto un dispositivo elettronico utilizzato per decodificare i codici di sicurezza delle vetture, eludendo i sistemi di antifurto. L'auto è stato riconsegnata al proprietario. Dopo l'udienza di convalida, sono stati trasferiti in carcere.