Furti a Montesilvano, 2 donne sorprese a rubare e arrestate dai carabinieri

Sono in totale 3 le donne tratte in arresto ieri a Montesilvano.

In particolare, 2 ragazze di etnia rom sono state rintracciate dai carabinieri della Compagnia montesilvanese, intervenuti dietro segnalazione di un cittadino che ha notato le giovani intente a perpetrare un tentativo di furto in via Tirino.

Una volta individuate e identificate sono state arrestate e trasferite all'area femminile del penitenziario di Chieti in attesa del processo per direttissima, con gli arnesi da scasso sottoposti a sequestro.

Un'altra donna di stirpe nomade è stata invece rintracciata sempre dai militari diretti dal capitano Luca La Verghetta in quanto destinataria di un provvedimento carcerario per furto aggravato commesso a Foligno l'anno scorso.