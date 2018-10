Due arresti per droga nella notte sul lungomare a Montesilvano

I carabinieri di Montesilvano hanno tratto in arresto due cittadini extracomunitari la scorsa notte.

Nello specifico, a finire in manette sono stati M.M. 24 anni del Gambia e S.Y., 27 anni di nazionalità senegalese, per spaccio di sostanza stupefacente.

I due sono stati scoperti sul lungomare in compagnia di un altro soggetto non identificato durante lo smercio di una dose di marijuana.

A seguito di perquisizione personale sono state sottoposte a sequestro altre 13 dosi già confezionate della stessa sostanza e una di hashish.

Gli arrestati sono poi accompagnati nella casa circondariale di Pescara.