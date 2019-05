Tre persone arrestate a Montesilvano, due per evasione

I militari dell'Arma hanno tratto in arresto per evasione dai domiciliari R.P.R, 50 anni e D.M. di 40 anni, entrambi di Montesilvano. Quest'ultimo ha subìto la revoca del provvedimento giudiziario, con conseguente ripristino della custodia cautelare in carcere in seguito alle violazioni di legge.

Un'altra persona è stata accompagnata in carcere in quanto deve ancora espiare una pena detentiva residua di un anno e sei mesi. Si tratta di T.R., 33 anni anch'egli montesilvanese.