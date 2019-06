Montesilvano, arrestato latitante ricercato da 7 mesi

Un albanese di 25 anni M.M è stato arrestato all'alba di oggi in un palazzo condominiale a Montesilvano dai carabinieri di Giulianova assieme ai colleghi di Montesilvano. L'uomo era latitante e ricercato dal novembre scorso, quando sfuggì alla cattura nell'ambito dell'operazione "Fort Apache" che aveva sgominato un traffico di stupefacenti nella zona costiera abruzzese.

L'uomo aveva con sè documenti falsi, 5 grammi di marijuana e 5 mila euro in contanti, che gli investigatori ritengono frutto delle attività illecite che il latitante ha continuato a mettere in atto nonostante l'ordine di carcerazione. Ora si trova in carcere a Pescara. Nell'operazione furono arrestate 10 persone oltre all'albanese catturato oggi.