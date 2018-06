Vita dura per i malviventi: arrestato un ladro seriale e presi gli autori di diversi furti

I Carabinieri di Montesilvano, coadiuvati dal Ten. Donato Agostinelli, stanno ottenendo buoni risultati sul fronte delle indagini legate a furti pregressi avvenuti sul territorio nei mesi scorsi. Sono stati individuati e denunciati alcuni soggetti protagonisti di ladrocini commessi in diverse attività commerciali.

Il reato di furto aggravato in concorso riguarda un 56enne di Montesilvano, un 48enne anch'egli di Montesilvano e un 31enne di Pescara. Scoperto anche l'autore del colpo in tabaccheria del 6 maggio scorso: si tratta di un 31enne di Montesilvano. Per scongiurare altri simili episodi, sono stati incrementati servizi mirati da parte degli uomini dell'Arma, con appostamenti anche in borghese nei vari obiettivi a maggior rischio.

E difatti, ieri notte all'interno del bar Sporting, è stato sorpreso un individuo che alla vista delle pattuglie ha tentato la fuga. Inseguito e catturato poco dopo, al termine di una colluttazione, si è arreso e ha confessato il furto di un tablet appartenente ai gestori del bar. È un giovane di Avezzano, con numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio. Potrebbe essere anche l'autore di altre azioni simili compiute nei mesi scorsi. L'arresto è stato convalidato con la misura cautelare ai domiciliari.

Il suo nome è Michael Nicolia, di 22 anni. Nella stessa concitata notte, in via Torino, due ventenni sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I giovani, rispettivamente di Brittoli e Cugnoli, avevano un martelletto e nelle loro intenzioni balenava l'idea di mandare in frantumi i vetri delle auto in sosta per rubare al loro interno.