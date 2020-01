Tragedia nella notte di Capodanno, ragazzo muore in hotel

Il Capodanno 2020 fa registrare a Montesilvano un grave fatto di cronaca, avvenuto in piena notte in una camera d'albergo dell'hotel "Duca degli Abruzzi". Un ragazzo di Avezzano è infatti deceduto per cause naturali poco prima dell'alba.

Un malore improvviso che nemmeno i soccorritori del 118 sono riusciti a bloccare nonostante i numerosi tentativi di rianimazione. Il giovane di 32 anni, che si chiamava Armando Olivieri, era in compagnia della fidanzata.

Sul posto è giunto il medico legale, oltre ai carabinieri che stanno adesso ricostruendo l'accaduto. In queste ore sono arrivati in città anche i famigliari della vittima. Anche se pare certo che la morte sia stata del tutto accidentale, è probabile che venga disposta l'autopsia.