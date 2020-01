Giovane morto in hotel, la ricostruzione dell'accaduto

Emergono ulteriori dettagli sulla tragica morte di Armando Olivieri, agente di commercio di Avezzano che questa mattina all’alba è deceduto per cause naturali mentre si trovava in un albergo di Montesilvano insieme alla fidanzata. È stata proprio la ragazza a dare l'allarme dopo che il suo compagno si è sentito male.

Armando, 32 anni, si è alzato dal letto per andare in bagno, quando improvvisamente ha avuto un arresto cardiaco, accasciandosi a terra. Il 118, giunto subito sul posto, non ha potuto fare niente. Sono intervenuti anche i carabinieri di Montesilvano per le indagini di rito, nonché il medico legale. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia.