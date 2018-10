Montesilvano, approvato il Piano demaniale marittimo

Con una delibera di giunta è stato varato il Pdmc, Piano demaniale marittimo comunale, che stabilisce i criteri per le concessioni annuali e pluriennali dei posti barca. Le aree individuate per l'alaggio di piccole imbarcazioni da pesca e da diporto sono la Cala di Ulisse, il Mercatino Ittico e quella adiacente la SL15.

Queste ultime due sono riservate esclusivamente a pescatori professionisti. Per quanto concerne le barche, esse non potranno superare in lunghezza i 6 metri e mezzo, con larghezza massima di 2,2 metri. E' vietato il subaffitto dei posti assegnati ed ognuno è tenuto a mantenere lo spazio in concessione nel miglior modo possibile dal punto di vista della pulizia e della sicurezza.