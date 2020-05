Paura a Montesilvano: fiamme in un appartamento abitato da un inquilino moroso - FOTO

Un principio di incendio, prontamente domato dal distaccamento dei vigili del fuoco di Montesilvano, si è sviluppato su un balcone al primo piano di una palazzina in via Inghilterra. A fuoco alcune suppellettili posizionate all'esterno dall'inquilino moroso che nella giornata di domani dovrà consegnare le chiavi al legittimo proprietario in seguito a sfratto esecutivo.

In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario dell'uomo, ma poi si è stabilita la natura non dolosa. Non è si è reso necessario lo sgombero temporaneo della palazzina condominiale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montesilvano.