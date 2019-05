Montesilvano: imminente l'apertura del distaccamento cinofili della Polizia

L'immobile di via Aldo Moro, che ospitava in passato la sede del Corpo Forestale dello Stato, è stato messo a disposizione della Questura di Pescara, la quale a sua volta l'ha assegnata alla Polizia di Stato per il distaccamento cinofili. Il presidio entrerà in funzione da giugno, potenziando il servizio di sicurezza del vasto territorio cittadino. Il vice questore Paolo Robustelli, al termine del sopralluogo compiuto in compagnia del Sindaco Maragno e dell'assessore al patrimonio Ernesto De Vincentiis, ha parlato di questa nuova realtà come

"la più efficiente a livello nazionale l’immobile si presta perfettamente con il suo spazio esterno ad ospitare i cani e i loro conduttori e consentire di svolgere tutte le attività di addestramento e allenamento che sono necessarie. Nella sede, che ha una capienza per 13 cani, in un primo momento ne porteremo 8. Di questi 3 sono antidroga, 4 ATF, ossia anti armi da fuoco ed esplosivo, e uno per la ricerca di persone"

Il Ministero ha promesso anche l'arrivo di altri due esemplari preparati per la prevenzione, la tutela e l'ordine pubblico. Lavoreranno nel distaccamento gli 8 conduttori dei cani e 3 poliziotti che svolgeranno attività burocratiche e di ufficio, oltre che essere impiegati a supporto di artificieri e cinofili. L'area esterna è attrezzata con un'area sgambamento e nel cortile vi è una palestra dove svolgere l'addestramento.