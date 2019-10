Anziano ciclista ferito a Porto Allegro: parla la conducente dell'autovettura

Il 16.10.19 alle ore 17,15 circa provenendo dal lungomare di Montesilvano, mi stavo recando a Portoallegro ed in via D Andrea, intersezione con viale Aldo Moro, rallento, inserisco l'indicatore di direzione destra e giro a destra, dopo che mi è stata concessa la precedenza da altro autoveicolo proveniente dalla mia sinistra sul quale erano presenti 2 persone a bordo.

Appena terminata la svolta a destra ad alcuni metri dall' incrocio sento un rumore di ferro sull'asfalto.

Mi arresto immediatamente accostandomi al ciglio della strada ed inserendo le frecce di emergenza, mi reco a verificare da dove è provenuto il rumore.

Verso il marciapiede c'era una bicicletta a terra ed una persona priva di conoscenza e priva di ferite visibili.

Dichiaro il mio stato professionale e prendo in mano la gestione dell'emergenza : invito a chiamare il 118 e verificato che il paziente era in arresto cardiocircolatorio, inizio il massaggio cardiaco.

Un giovane di cui ignoro i dati mi aiuta nel massaggio cardiaco e mentre mi appresto ad effetture la respirazione bocca a bocca il paziente riprende conoscenza. Torna vigile ed orientato ed è in grado di dare il telefono dei parenti con i quali parla.

Nel frattempo arriva il 118 e lo trasporta al pronto soccorso di Pescara dove poi verra ricoverato in neurochirurgia ,e la polizia municipale di Montesilvano che ha fatto i rilievi ed ha acoltato anche le persone presenti

Questo quanto avvenuto :

Quando io mi sono immessa svoltando a destra la mia carreggiata era libera ed io non ho travolto nulla. Il ciclista proveniente nella mia stessa direzione di marcia sulla pista ciclabile ,a detta delle due persone presenti nell' autovettura che doveva girare a sinistra, si è immesso sulla strada senza dare alcuna precedenza ed ha sfiorato la parte posteriore destra (sportello carburante) della mia autovettura che non ha riportato alcun danno. Io avevo abbondantemente impegnato la carreggiata stradale e non ho percepito nessun impatto con la mia autovettura.

Anche la bicicletta non appare danneggiata, il ciclista peraltro non indossava il casco protettivo