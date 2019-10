Antenne telefoniche, il consiglio comunale di Montesilvano approva lo stop al 5G

Stop all'installazione del 5G sul territorio di Montesilvano.

Lo ha deciso il consiglio comunale senza alcun parere contrario nell'ultima seduta odierna.

Con l'approvazione all'unanimità della delibera in merito all'adozione della variante al Prg (piano regolatore generale), le norme tecniche di attuazione verranno riviste sulla base di una regolamentazione delle antenne che va disciplinata.

Dunque, niente 5G e in segno di ulteriore tutela della salute pubblica verranno posizionate centraline volte alla misurazione dei campi elettromagnetici. Il sindaco è stato di parola, per buona pace del comitato cittadino di protesta, rappresentato da Tonia Di Giovacchino: «Invito i consiglieri comunali di Montesilvano a unirsi a noi alla manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 5 novembre per dire no alla nuova rete mobile».