Anche Montesilvano entra a far parte dell'Anpr

Anche il Comune di Montesilvano entra a far parte dell'Anpr, Anagrafe nazionale popolazione residente meglio nota come Anagrafe unica. Lo ha reso noto il sindaco De Martinis, aggiungendo che questa novità permetterà all'amministrazione comunale di mettere assieme non solo i dati di tutte le anagrafi italiane, come previsto dal decreto sviluppo bis del 2012, ma anche i dati relativi ai registri di stato civile e liste di leva. Per chi è fuori sede e avrà bisogno di un certificato, ora potrà farlo in modo molto più rapido e semplice.

Montesilvano, spiega il sindaco, è fra i primi comuni più grandi della Regione a entrare nell'anagrafe unica, mentre in Italia sono già 4.200. L'ente comunale riceverà un contributo di 7.000 euro dalla funzione pubblica che ha pubblicato un bando per incentivare il passaggio all'Anpr.