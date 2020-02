Duro attacco degli animalisti dopo il ritrovamento del cagnolino decapitato a Montesilvano: "Serve il carcere"

Dura condanna dagli animalisti abuzzesi per il macabro ritrovamento di ieri a Montesilvano, dove il corpo di un cane di piccola taglia è stato rinvenuto senza testa e senza una zampa. A parlare, la responsabile del Movimento Animalista Norma di Pentima, che ha contattato subito il delegato al benessere animale del Comune di Montesilvano, Giuseppe Manganiello per avere aggiornamenti relativi alle indagini e risalire ai responsabili del terribile gesto.

Le parti amputate non sono state rinvenute e non c'era sangue sul luogo del ritrovamento, ad indicare che il terribile gesto è stato compiuto in un altro luogo.

Guido Mammarella, coordinatore abruzzese del movimento fondato dall'onorevole Brambilla:

Non cambierà nulla, e orrori di questo tipo continueranno a ripetersi anche per uno scellerato effetto emulativo, fino a quando la politica non capirà che gli animali vanno tutelati come esseri senzienti e che quindi dev’essere severamente punito ed andare effettivamente in carcere chi maltratta e uccide, con crudeltà e senza necessità, esseri viventi privi di adeguata tutela . Sarebbe sufficiente che il parlamento desse seguito alle proposte di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, da tempo presentate dall on. Brambilla, perché la gravità del problema va anche oltre la tutela degli animali