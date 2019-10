Cambio alla segreteria comunale di Montesilvano, ecco chi arriva [FOTO]

Angela Erspamer è il nuovo segretario comunale di Montesilvano. In precedenza ha ricoperto simile incarico al Comune di Vasto e vanta un curriculum di tutto rispetto. Prende il posto del dottor Antonello Langiu, che ha svolto le mansioni per sette mesi.

All'avviso pubblicato in Prefettura a L'Aquila hanno risposto in 11 e la scelta è ricaduta sulla Erspamer che, a detta del sindaco Ottavio De Martinis, "ha titoli e caratteristiche che ne fanno una figura ideale per il nostro Comune".