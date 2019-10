Montesilvano, premiati in Comune due campioni dello sport

Un doveroso riconoscimento a nome dell'amministrazione comunale è stato consegnato dal sindaco di Montesilvano a due concittadini, campioni nello sport e nella vita.

Andrea Silvestrone è reduce dai successi al French Rivera Open Itf2, vincendo il torneo singolo e conquistando il secondo posto nel doppio.

Un traguardo che il tennista di 46 anni condivide con lo sponsor Union e con la sua coach Bruna D'Albenzio e nei loro progetti futuri c'è quello di organizzare un torneo di alto livello al Centro Trisi.

Verena Steinhauser, montesilvanese acquisita, è invece una brillante atleta di triathlon ed è salita sul podio nella Coppa del Mondo in Cina ottenendo la medaglia di bronzo e portando in alto il tricolore con la divisa delle Fiamme Oro. da anni si allena alle piscine Le Naiadi, sulla strada parco, in spiaggia e al Pala Dean Martin. L'assessore Alessandro Pompei, nel corso della cerimonia di consegna delle targhe al merito sportivo, ha ricordato che i due atleti hanno il logo della città di Montesilvano cucito sulle divise sociali.