Montesilvano, amianto abbandonato fra i rifiuti vicino alla pineta: individuati i responsabili - FOTO

Sono due stranieri, uno dei quali titolare di una ditta iscritta all'albo gestori nazionali ambientali, i responsabili dell'abbandono di alcune lastre di eternit vicino ai cassonetti in via Saline a Montesilvano, di fronte alla pineta e riserva naturale di Santa Filomena. Ad individuare i responsabili i carabinieri forestali di Pescara, che aveva rinvenuto i rifiuti speciali e pericolosi per la salute in un carrello della spesa lasciato vicino al resto dei rifiuti.

L'Arta di Teramo ha condotto delle analisi sui campioni confermando l'elevata pericolosità di quelle lastre, e così è stato disposta la bonifica della zona e le lastre incapsulate, isolate e sequestrate. La pena prevede dai sei mesi ai due anni di arresto ed un’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, nonché la possibile confisca del mezzo utilizzato per il trasporto illecito.