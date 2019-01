Montesilvano, un'ambulanza della Misericordia al mercato di Palazzo Baldoni

Un'ambulanza con due o quattro operatori della Misericordia sarà presente ogni sabato al mercato rionale di Palazzo Baldoni a Montesilvano, in piazza Montanelli. Gli operatori potranno eseguire controlli gratuiti di pressione, glicemia ed altri parametri a tutti coloro che vorranno partecipare all'iniziativa, presentata questa mattina dal sindaco di Montesilvano Francesco Maragno, dai consiglieri Lorenzo Silli e Alessandro Pompei, dal governatore della Misericordia Paola Toppi e dal vice governatore Stefano Melchiorre.

Il governatore della Misericordia ha specificato che si tratta di un'iniziativa per fornire strumenti ai cittadini utili per la prevenzione sanitaria fornendo anche informazioni utili sulle attività svolte dall'associazione.

Il consigliere Silli e presidente della commissione sanità:

L’intenzioneè quella di cominciare dal mercato rionale del sabato, in una zona strategica perché particolarmente cardio protetta grazie alla presenza di ben 3 Dae, i defibrillatori che abbiamo installato a palazzo Baldoni, davanti il palazzo comunale e alla scuola Fanny Di Blasio, per poi ampliarla anche agli altri mercati della città e rendere davvero la salute a km 0

Il sindaco Maragno ricorda i numerosi progetti avviati con la Misericordia e altre associazioni per la tutela della salute:

Con Montesilvano Sicura infatti abbiamo installato defibrillatori nei campi sportivi, in via Maresca, davanti ai palazzi comunali, ossia in tutte quelle zone strategiche del territorio. Abbiamo inoltre promosso corsi di formazione sia per il corretto utilizzo di questi preziosissimi strumenti, che di primo soccorso pediatrico. Ora il presidio di un’ambulanza della Misericordia nel mercato rionale ci permette di fornire un ulteriore strumento ai montesilvanesi per tutelare la loro salute