Montesilvano, ambulanti aggrediscono consigliere e agente della polizia municipale

Momenti di rensione questa mattina a Montesilvano sul lungomare, nel tratto di arenile che va da viale Europa ai grandi alberghi. Il consigliere comunale di Fratelli D'Italia Marco Forconi, infatti, ha raccontato sul suo profilo Facebook di aver svolto assieme agli agenti della polizia municipale ed ai militari della guardia costiera, un servizio di controllo contro l'abusivismo commerciale e la vendita di merce contraffatta.

Sono infatti state sequestrate 30 paia di scarpe nascoste sotto il pontile del fosso Cavatone e Forconi, che si era accorto della presenza della merce occultata, ha subito allertato la pattuglia, come scrive lo stesso consigliere:

All'arrivo di essa, tre cittadini extracomunitari reagivano con violenza, brandendo un oggetto contundente, sia nei confronti del consigliere che di un agente della Polizia Municipale. Quest'ultimo, resosi conto del grave pericolo, ha estratto ed usato spray al peperoncino in sua dotazione, costringendo gli aggressori ad una fuga spericolata nei cunicoli del Fosso. È stato richiesto l'intervento di una gazzella dei carabinieri ma, nonostante le segnalazioni dei cittadini, dei fuggitivi sono state prese le tracce all'interno del canale di scarico delle acque non trattate

Forconi ha aggiunto che l'operazione odierna conferma come ci sia un'organizzazione criminale che sfrutta connazionali che fanno da sentinelle allertando, in tempo reale, della presenza di controlli:

È importante sottolineare, infatti, che il ricavato delle vendite di questi prodotti, spesso nocivi per la salute, viene reinvestito in un mercato più ampio, come quello del traffico di droghe leggere. Pertanto, gli italiani che invocano tolleranza verso chi infrange leggi ed ordinanze alimentano, coscientemente o meno, porzioni di criminalità organizzata