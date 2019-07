Montesilvano, lotta agli ambulanti abusivi: nel mirino anche i clienti

Nuovi controlli contro gli ambulanti abusivi in spiaggia e sul lungomare di Montesilvano. Lo ha fatto sapere il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Forconi, aggiungendo che questa volta sono stati presi di mira anche i potenziali clienti degli ambulanti. In particolare, sono state ammonite 14 persone fra cui tre turisti stranieri che stavano per acquistare merce, anche se non sono scattate le multe in quanto nessuno è stato colto in flagranza di reato.

I turisti non hanno contestato l'amminizione, e Forconi coglie l'occasione per ringraziare la polizia municipale che, nonostante la carenza d'organico, fa sentire la propria presenza: