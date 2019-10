"Amatevi è Gratis" ripulita dopo essere stata imbrattata dai vandali [FOTO]

L'artista di Montesilvano Graziano Fabrizi, grazie alla collaborazione dell'azienda Nuova Grafica e alla sensibilità di privati, ha provveduto di sua spontanea iniziativa a cancellare i simboli politici che qualche sconsiderato aveva sovrapposto sulla sua opera consegnata alla città lo scorso settembre.

Il prodotto artistico, denominato "Amatevi è gratis", ha anche un codice interattivo Qr per l'accesso tramite smartphone e dispositivi digitali compatibili che permette di ricevere informazioni, foto e commenti sul significato del dipinto murale.

Puntuali i ringraziamenti dell'assessore Alessandro Pompei per la tempestività messa in atto da fabrizi e per il buon esempio di cittadinanza attiva: