Montesilvano: disponibili alloggi popolari, al via il bando per la graduatoria

Locazione permanente di tre alloggi di edilizia convenzionata nelle case popolari di via Rimini. L'annuncio è stato dato dal Comune di Montesilvano e dall'Ater e riguarda l'assegnazione delle sopracitate residenze abitative tramite regolare graduatoria. Il bando è rivolto a persone che hanno un reddito annuo nella soglia dai 10.000 ai 38.744,27 euro, con residenza nel comune di Montesilvano da almeno 5 anni.

Priorità per le neo famiglie, i destinatari di sfratto e per i portatori di handicap che vivono in alloggi con presenza di barriere architettoniche. I tre appartamenti sono di diverse metrature con fitti mensili tra i 275 e i 325 euro. Le domande, scaricabili dal sito Ater, o sui siti di Comune e Azienda Speciale, dovranno essere consegnate, entro il 2 gennaio, presso l’ATER Pescara, in Via Genova 53, tutti i giorni dalle 8,30 alle 10,30 e martedì/giovedì dalle 15,00 alle 16,00.