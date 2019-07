Montesilvano, allerta maltempo: il sindaco apre il Coc, chiusi parchi e cimiteri

Dopo aver ricevuto gli ultimi bollettini meteo della protezione civile, che confermano l'arrivo di una nuova ondata di maltempo nelle prossime ore lungo la costa abruzzese, il sindaco di Montesilvano De Martinis ha deciso di aprire immediatamente il Coc, il centro operativo comunale per gestire l'eventuale fase di emergenza.

Inoltre, il primo cittadino ha disposto la chiusura dei parchi e dei cimiteri compreso il retro pineta a Santa Filomena. I numeri da chiamare in caso di emergenza o per informazioni sono 0854481216 e 0854481326. Ricordiamo che anche a Pescara già da ieri sera il sindaco ha attivato le procedure per l'allerta meteo.