Grande albero cade a Montesilvano e danneggia abitazione [FOTO]

Un grande albero, un pino per la precisione, è crollato al suolo ieri, lunedì 11 marzo, a Montesilvano a causa del forte vento che ha spazzato la costa.

In particolare, il pino è caduto in via Imele finendo sulla recinzione (danneggiandola) di un'abitazione privata nei pressi della strada parco.

Sul posto sono intervenuti questa mattina gli operai del Comune che hanno provveduto a tagliare il tronco e, soprattutto, a liberare il giardino privato dall’albero, alto oltre otto metri.

Questo quanto fa sapere l'assessore al Verde Pubblico, Ernesto De Vincentiis: