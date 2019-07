Cade un albero in via Togliatti, paura per un incidente sfiorato a Montesilvano colle [FOTO]

Un albero di grosse dimensioni si è sradicato finendo sullo spartitraffico di via Togliatti a Montesilvano colle.

Il tronco si è spaccato a metà ed è rimasto sospeso proprio a mezza altezza con la chioma che si è riversata ai margini della carreggiata.

Per una fortunata coincidenza, al momento dell'accaduto nessuna vettura era in transito, pertanto non si registrano danni a persone e cose.

I vigili del fuoco hanno impiegato pochi minuti per rimuovere il grosso fusto, con la polizia municipale che ha potuto ripristinare il traffico senza particolari disagi per la circolazione.