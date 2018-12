Aceri potati per far posto alle luminarie a Montesilvano, la denuncia del Conalpa

L'architetto Giuseppe Di Giampietro, a nome del Conalpa Abruzzo, segnala il deturpamento degli alberi nel quartiere Pp1 di Montesilvano.

Gli aceri platanoidi lungo i viali della zona grandi alberghi hanno subìto delle potature per consentire la sistemazione degli addobbi natalizi e delle luminarie.

«Montesilvano non ha un piano del verde, tanto meno un reparto comunale dedicato al giardinaggio e alla sua manutenzione. Ogni intervento è affidato a ditte edili senza alcuna competenza specifica. A nulla sono servite le assemblee e i dibattiti organizzati dai nostri agronomi e paesaggisti. Le piante, così torturate, si ammalano e muoiono e fa male vedere questi arbusti trasformati in candelabri mortuari e attaccapanni. Non è più possibile», dice Di Giampietro, «sopportare che degli incompetenti distruggano il nostro patrimonio arboreo, non essendo capaci di difenderlo, come già avvenuto con le palme di viale D'Andrea. Gli abitanti e gli operatori del quartiere PP1 sono stanchi di questi amministratori ciechi e sordi alle richieste di piani e progetti congelati dall'inerzia e dalla sciatteria di chi distrugge invece di creare».