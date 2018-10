Chi abbatte, paga: cento nuovi alberi saranno impiantati in via Inghilterra a Montesilvano

Una norma del regolamento comunale di Montesilvano sulla tutela del verde stabilisce che i cittadini hanno l'obbligo di provvedere alle spese di piantumazione di nuovi alberi nei terreni di loro proprietà che vanno a sostituire quelli precedentemente abbattuti.

L'attuazione di questa regola sarà applicata in via Inghilterra e sul boulevard che termina sul lungomare.

Cento alberi andranno a rinverdire l'area in misura doppia rispetto a prima. A spiegare meglio la procedura è l'assessore Ernesto De Vincentiis: «Quando autorizziamo i cittadini a fare gli abbattimenti, previa relazione di un tecnico abilitato, imponiamo loro di piantumarne un numero doppio. I cittadini non sempre hanno interesse alla sostituzione nelle loro aree. Il nostro regolamento, quindi, consente la possibilità, per il cittadino, di far provvedere il Comune alla ripiantumazione in un’area pubblica, fornendo, però, le piante o pagando il lavoro. A brevissimo partiranno le richieste ai cittadini, altrimenti dovremo fare una ordinanza di ingiunzione».