Ai domiciliari, picchia l'ex compagna: arrestato a Montesilvano

I carabinieri della compagnia di Montesilvano hanno tratto in arresto L.G, 40 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'aggressore si è più volte scagliato con violenza nei confronti dell'ex convivente che ha dovuto far spesso ricorso a cure sanitarie. Ad aggravare la posizione dell'uomo c'è il suo attuale stato di custodia cautelare in regime detenzione domiciliare per reati diversi. Gli atti di prepotenza e sopraffazione sono avvenuti anche all'interno del nucleo familiare.