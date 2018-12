Montesilvano, ambulante aggredisce e ferisce vigile urbano

Ha aggredito un agente della polizia locale durante un controllo, arrivando a graffiarlo in viso. Per questo, un senegalese è stato arrestato questa mattina a Montesilvano. Gli agenti erano impegnati in un servizio di contrasto al commercio di prodotti contraffatti, e quando si sono fermati in via Petrarca per controllare alcuni extracomunitari, uno di loro dopo essersi dato alla fuga voleva recuperare la sua merce, e per questo ha minacciato gli agenti colpendone uno al volto. L'agente ha riportato una prognosi di 5 giorni. Sequestrate circa 30 borse e portafogli taroccati.

