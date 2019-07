Action Day a Montesilvano, operazione in corso contro l'abusivismo commerciale

È partito questa mattina presto, giovedì 18 luglio, l'Action Day a Montesilvano ovvero un'operazione tramite la quale le forze dell'ordine stanno eseguendo una serie di controlli per combattere l'abusivismo commerciale.

In azione ci sono carabinieri, polizia, Guardia Costiera e polizia municipale che stanno concentrando le verifiche in tutto il litorale cittadino e nel mercato del giovedì di via Lucania.

Dalle prime informazioni, visto che le operazioni sono ancora in corso (presente anche il consigliere comunale Marco Forconi), è stato eseguito il sequestro di varia merce, sono state sottoposte a controllo diverse persone per le generalità e tanti ambulanti sono fuggiti alla vista delle forze dell'ordine.

