Anche a Montesilvano rubinetti a secco: gli orari e le zone

Oggi mercoledì 25 settembre, in gran parte del territorio di Montesilvano mancherà l'acqua potabile dalle ore 8,30 alle 17,00. Lo ha comunicato l'Aca che sospenderà l'erogazione erogazione in alcune zone di Montesilvano Colle, in contrada Macchiano, via Chiarini, via Vestina, Villa Carmine, Contrada Barco e zone limitrofe.

La sospensione interessa in tutto otto comuni del Pescarese, e si è resa necessaria per una riparazione urgente sull'addutrice principale dell'acquedotto Tavo. L'Aca ha anche aggiunto che la piena funzionaità dell'erogazione dell'acqua riprenderà in tarda serata, in quanto occorreranno diverse ore per il riempimento dei serbatoi una volta terminata la riparazione.