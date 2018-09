Poca acqua dai rubinetti a Montesilvano il 3 settembre, ecco dove e quando

Poca acqua dai rubinetti in diverse zone della città di Montesilvano oggi, lunedì 3 settembre.

Questa la problematica con la quale dovranno convivere diversi residenti a causa di alcuni lavori che l'Aca, l'azienda comprensoriale acquedottistica, sta eseguendo per la riparazione dell'adduttrice in località Colle Vecchia-via Saragat.

Come fa sapere la stessa Aca, per l'esecuzione dell'intervento, fino alle ore 14 di oggi, potrebbero verificarsi riduzione di portata e abbassamento della pressione.

Queste nel dettaglio le strade interessate nella zona sud al confine con Pescara: