Accordo fra Comune, Aca e Consorzio per la pulizia del collettore rivierasco a Montesilvano

Il sindaco di Montesilvano De Martinis, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l'Aca e il Consorzio di bonifica per la pulizia del collettore rivierasco. L'intervento, atteso da anni, è fondamentale per risolvere o comunque migliorare sensibilmente il problema degli allagamenti nella zona del lungomare in caso di piogge e maltempo.

Il collettore in questi anni non ha mai subito un'ordinaria manutenzione. All'incontro hanno partecipato il Commissario del Consorzio Paolo Costanzi e la presidente dell’Aca Giovanna Brandelli. Le precedenti amministrazioni non erano mai riuscite ad arrivare ad una soluzione congiunta, fa sapere il primo cittadino: