Accademia delle Belle Arti alla Stella Maris, Azione Politica: "Occasione persa"

Montesilvano perde una grossa occasione rinunciando ad ospitare un corso dell'Accademia delle Belle Arti di Roma nella Stella Maris. E' quanto afferma il circolo di Azione Politica di Montesilvano, criticando la provincia di Pescara per aver scelto di destinare la struttura ai laboratori dell'Istituto Alberghiero De Cecco.

Azione Politica punta l'indice non solo sull'ex presidente Di Marco ma anche sull'ex presidente della Regione D'Alfonso:

"Gli autori della “geniale” idea sono l'ex governatore regionale Luciano D'Alfonso e l'ex presidente della Provincia Antonio di Marco. È palese che l’obiettivo sta nel creare problemi a un’amministrazione di colore diverso e nel mettere una bandierina sulla Stella Maris per non dare meriti ad altri Si approfitta, così, della competenza provinciale e dei fondi del Masterplan per minare il rilancio economico e culturale del circondario, visto l'indotto che un’operazione di questo tipo avrebbe procurato. La promessa del museo è solo fumo: viene da un presidente dimissionario, semplice candidato consigliere regionale. Siamo pronti a dare battaglia”.