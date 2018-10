Montesilvano: occupano abusivamente appartamento, denunciati

Tre individui malintenzionati hanno tentato di occupare una casa Ater non ancora assegnata, forzando la porta d'ingresso posta al piano terra. I militari dell'Arma della Compagnia di Montesilvano se ne sono accorti all'alba, identificando i tre occupanti. Sono G.C., 53 anni, L.D. di 23 anni e D.R.C. di 22 anni, tutti della provincia di Pescara.

L'appartamento è stato sgomberato, i tre autori denunciati ed il materiale utilizzato per scardinare le serrature è stato sequestrato. Mezzi e uomini del Comando sono in movimento per verificare eventuali altri abusi del genere compiuti in alloggi popolari