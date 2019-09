VIDEO | Jova Beach Party, l'ironia dei "99 Cosse" sulla spiaggia di Montesilvano

Mancano ormai pochi giorni al Jova Beach Party che si profila come l'evento dell'anno a Montesilvano e non solo.

Sull'evento musicale che vedrà come protagonista Jovanotti sulla spiaggia del litorale montesilvanese si sta dicendo ormai di tutto e anche di più. E non poteva mancare la puntuale ironia dei "99 Cosse" che hanno condiviso un video sulla loro pagina Facebook ironizzando sulle modifiche apportate alla spiaggia di Montesilvano per allestirla in vista del concerto. La condivisione del video è accompagnata dalla frase: "LA FESTA DEL ZOCCOLA sta arrivando".

