Montesilvano, si sente male in casa: i soccorritori trovano 13 pitbull in mansarda

Un intervento in ambulanza per prestare le prime cure ad una signora che accusa un malore in casa, ma ciò che appare agli occhi dei soccorritori del 118 ha dell'incredibile. Nel soppalco dell'abitazione, al civico 2 di via Reno, erano ammassati ben 13 cani di razza pitbull. Quattro adulti e nove cuccioli che l'anziana di 74 anni accudiva da sola tra mille difficoltà, soprattutto di natura igienica.

Gli operatori del 118 hanno dovuto avvisare gli agenti della Municipale i quali, a loro volta, hanno affidato i tredici esemplari alla clinica veterinaria della Asl di Città Sant'Angelo. La signora è stata ricoverata in ospedale. Il proprietario dei cani è suo figlio, attualmente detenuto in carcere.