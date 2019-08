A Montesilvano la Giornata Inclusiva: luna park gratis per i bambini e ragazzi disabili

Abbattere le barriere architettoniche e culturali. Queste le finalità della Giornata Inclusiva in programma venerdì 9 agosto. Dalle ore 18 alle ore 20 i bambini e ragazzi disabili potranno accedere gratuitamente alle attrazioni del luna park di via Aldo Rossi, con il benestare delle famiglie di giostrai Valerio e Giancola, particolarmente sensibili a questa iniziativa organizzata dal Comune di Montesilvano.

L'area divertimenti è stata allestita in maniera adeguata per permettere facilità di accesso ai portatori di handicap. In ogni caso, i volontari di 17 associazioni si metteranno a disposizione per far vivere in sicurezza ogni momento di svago ai loro assistiti.

Claudio Ferrante, responsabile dell'Ufficio Disabili:

"La scuola e la società considerano la persona disabile come un “problema” e non come ricchezza, e troppo spesso i ragazzi disabili sono costretti a giocare da soli".

Alla Giornata Inclusiva parteciperanno le seguenti associazioni: Missione Possibile, Associazione Carrozzine Determinate, AGBE, AVULS Pescara, Alda e Sergio per i bambini ETS OD, Associazione Eritrea, Associazione Italo Maghrebina, CLED, LAAD, Vincenziane, Stella del Mare, Progetto Incontro, Mensa San. Francesco, ASC Arte, AGS Gianni Silvidii, ANGSA ABRUZZO e Croce Rossa Italiana Montesilvano.