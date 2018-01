Montesilvano: Vincenzo Gentile e il suo "Museo del Vintage"

E' riduttivo definirla "Banca dell'usato" o più comunemente "Mercatino delle pulci". Quella di Vincenzo Gentile, instancabile innovatore di mode e di tendenze, è molto di più di una semplice attività da rigattiere. Ciò che ha costruito negli anni è qualcosa che va oltre l'aspetto prettamente commerciale e che andrebbe opportunamente valorizzato sotto il profilo storico, culturale ed artistico. Nel suo ampio magazzino sono custoditi migliaia di oggetti di valore e reperti di epoche ormai lontane, frutto di una capillare ricerca di rarità da collezionare. Un lavoro che l'ex re delle discoteche, delle pellicce e delle tv ha portato avanti negli ultimi anni, investendo risorse e prendendo contatti con altri appassionati del genere vintage.

Oggi custodisce oltre 40 mila oggetti introvabili ed un parco di auto d'epoca che noleggia a grossi produttori cinematografici. Nell'elenco figurano Cadillac, Rolls Royce, Mercedes Pagoda cabrio, Wolkswagen T1, Pickup degli anni '50 e addirittura i Double Decker, i bus inglesi a due piani. Difficile fare una perizia di stima per quantificare l'esatto ammontare di tutti i beni accumulati. All'interno del capannone di Corso Umberto a Montesilvano sono in bella mostra anche macchine da presa e illuminatori da esterno che vennero utilizzati per la realizzazione del kolossal "Ben Hur", oltre a juke box americani, pezzi di antiquariato, i primi modelli di apparecchi televisivi, rudimentali macchine fotografiche e motociclette del dopoguerra quali Harley Davidson, Triumph e Lambretta. Qualche anno fa il nucleo regionale della polizia tributaria sequestrò per "violazione delle norme sulla tutela dei beni culturali e archeologici" un busto di epoca romana risalente a primo secolo dopo Cristo.

"Lo acquistai per pochi spiccioli da un'antiquario in via Regina Margherita - rivela Gentile - convinti entrambi si trattasse di una copia ottocentesca. L'ho avuto esposto per diversi anni sul bancone del bar nella mia discoteca, il Caesar, e non potevo mai immaginare di avere un reperto così prezioso. Oggi è nelle mani della Soprintendenza alle Belle Arti e sono disposto a fare ricorso e appello anche alla Corte Europea di Giustizia per recuperare quel busto"

Ma la battaglia dell'imprenditore pescarese è orientata su un altro suo cruccio.