Montesilvano: paura in via Tirso, a fuoco una veranda

Un incendio ha distrutto nelle prime ore della mattinata di oggi una veranda di un'abitazione in via Tirso, nella zona di Santa Filomena vicino al Palaroma. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a domare l'incendio ed evitare che le fiamme si potessero propagare all'intero stabile. Ancora da accertare le cause del rogo. Non ci sarebbero feriti o intossicati.