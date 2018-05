Montesilvano: in via Rimini il grande murales realizzato da PixelPancho

Il Comune di Montesilvano, attraverso il presidente della commissione cultura Alessandro Pompei, ha affidato a PixelPancho, definito uno dei writer più conosciuti e apprezzati in Italia e all'estero, il compito di abbellire la periferia della città. Il suo intervento artistico avrà luogo in via Rimini. Su due grandi muri delle case popolari, l'artista torinese realizzerà un'opera di forte impatto attrattivo. Il progetto di riqualificazione urbana è supportato a livello logistico dall'associazione Enfants Terribles.

Le sue opere sono visibili in diverse città al mondo.

L'artista ha dichiarato: