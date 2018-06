Montesilvano: dopo 4 anni di stop torna Radio Mare

Radio Mare, un tempo definito un vanto per l'Amministrazione Comunale, aveva negli ultimi anni assunto una funzione poco consona alle vere finalità dell'impianto, inaugurato nel 1971 come autentica novità nella storia della filodiffusione italiana. Il vecchio gestore utilizzava il servizio per scopi ed interessi personali senza alcun controllo da parte delle autorità competenti.

Da qui le lamentele da parte di bagnanti e operatori del turismo, con conseguenti danneggiamenti alle trombe acustiche posizionate ai lampioni del lungomare. Con la sostituzione dei punti luce sulla riviera verranno installati i nuovi altoparlanti che serviranno al ripristino del servizio audiofonico di informazione e pubblica utilità.

L'assessore Ernesto De Vincentiis ha dichiarato in un comunicato che verrà attivata "la procedura di affidamento del servizio". La speranza è che il nuovo affidatario applichi pienamente le regole di utilizzo che vanno dalla lettura di comunicati di iniziative inerenti la promozione del territorio a quelle ancor più importanti legate a utili informazioni come, ad esempio, le condizioni meteorologiche, ma anche lo smarrimento di bambini consentendone un facile ed immediato ritrovamento.