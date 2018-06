Montesilvano, tolleranza zero per i venditori abusivi: nuovo maxi sequestro in spiaggia

Ancora un maxi sequestro di merce abusiva o contraffatta lungo le spiagge di Montesilvano. Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale assieme a 5 militari della Guardia Costiera hanno sequestrato 1.200 prodotti fra costumi, batterie ed accessori vari venduti da ambulanti abusivi che si sono dati alla fuga.

Sequestrato anche un carrello trasformato in un negozio ambulante. Si tratta della seconda operazione in pochi giorni, con l'incessante attività di contrasto alla vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per tutelare i consumatori ed i venditori regolari.

Il sindaco Maragno: