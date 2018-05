Montesilvano: tenta il suicidio con i medicinali in un hotel, salvata dai carabinieri

La depressione, il lacerante e oscuro male che lacera i sentimenti e offusca la ragione, stava per mietere una nuova vittima incapace di affrontare i problemi e le vicissitudini negative con freddezza e lucidità. Una donna sposata di 43 anni di Montesilvano, in preda allo sconforto, ha tentato di togliersi la vita. È l'ennesimo caso di suicidio sventato dai Carabinieri. Un chiaro e preoccupante segnale di disagio sociale. Forse a causa di una lite o di una delusione, la giovane moglie si è allontanata da casa senza lasciare traccia. Immaginando il peggio, il marito della donna scomparsa si è recato in caserma per denunciare l'accaduto.

Le ricerche, avviate dai militari coordinati dal tenente Agostinelli, portano subito ad un hotel della città dove la donna ha trascorso la notte. È stata un'inserviente della struttura alberghiera a lanciare l'allarme dopo aver udito dei lamenti che provenivano dalla stanza occupata dalla signora. Una volta fatta irruzione, i soccorritori l'hanno trovata in preda agli spasmi, in uno stato di semi incoscienza provocato dall'assunzione di farmaci. Ricoverata in ospedale e sottoposta a cure mediche, è stata successivamente dimessa dopo essersi accertati dello scampato pericolo.