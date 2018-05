Montesilvano, tenta il suicidio in mare: salvato dai carabinieri

Ha tentato il suicidio in mare andando alla deriva con un'imbarcazione, ma è stato salvato dai carabinieri che lo hanno raggiunto con un pattino. Protagonista della vicenda un 39enne di Montesilvano. L'episodio è avvenuto attorno alla mezzanotte, quando i militari sono stati allertati della presenza dell'uomo che aveva preso una barca in legno sulla spiaggia. Una volta sul posto, i carabinieri lo hanno visto allontanarsi alla deriva ed hanno preso un pattino raggiungendolo per poi metterlo in salvo.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale, dove attualmente è ricoverato nel reparto di Psichiatria.