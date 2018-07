Montesilvano, sventato furto in villa: arrestata giovane ladra

Una giovinezza trascorsa a delinquere, sin da quando, ancora minorenne, ha cominciato a commettere reati di ogni tipo, specializzandosi in furti e saccheggi. Più volte beccata e portata in caserma, non ha mai pagato in misura equa per le sue azioni reiterate. Nel fiore degli anni, ha conosciuto soltanto l'onta degli istituti penitenziari senza alcuna intenzione di redimersi e cambiare vita. Questa è la storia di una giovane di origine serba, fermata l'altra sera intorno le ore 19 dai Carabinieri di Montesilvano.

La ragazza terribile stava scavalcando il cancello d'ingresso di un'abitazione privata in via Gozzano, senza però riuscire nel suo intento. Dopo la convalida della misura cautelare, la 22enne è stata trasferita in una struttura detentiva alle porte di Roma. All'atto dell'identificazione, anche in questo caso come nei precedenti, ha fornito generalità diverse e non ha voluto collaborare con le forze dell'ordine. Le indagini ad ogno modo proseguono per valutare se questo tentativo di intrusione in villa sia stato commesso con la complicità di altre persone.