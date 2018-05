Montesilvano: spiagge libere attrezzate per le colonie estive

Uno stimolo all'aggregazione e all'attività sportiva da praticare sul litorale cittadino. Con queste motivazioni il Sindaco di Montesilvano Francesco Maragno ha annunciato l'iniziativa a favore dell'offerta turistica. La Giunta comunale mette a disposizione i tratti di spiaggia libera per la realizzazione di campi da beach volley e per le colonie estive. La richiesta di autorizzazione è pubblicata sul sito del comune nella sezione Modulistica - Demanio Marittimo.

Le spiagge libere sono quelle comprese tra gli stabilimenti Tamanaco e Sea Lion, La Riviera e Rosa dei Venti, Rosa dei Venti e Bagni Giulietta, Bagni Giulietta e Europa Mare, Palliono e Onda Verde, Onda Verde e Bagni Luca, nell’area adiacente il mercatino ittico, Gente di Mare e Hotel Sole, Hotel Sole e Sabbia d’Oro, Sabbia d’Oro e Bagni Bruno, Brigantino e La Saturnia, La Bussola e Il Faro, il Faro e La Conchiglia, la Conchiglia e Sund Beach, Il veliero e Lo Smeraldo, Lo Smeraldo e Le Bahamas.