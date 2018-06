Montesilvano: spacciava in bici, arrestato

Nuovo arresto eseguito dai militari diretti dal capitano Falce. In camera di sicurezza del Comando Compagnia di Montesilvano è finito Mercury Cheis, 32 anni, colto sul fatto mentre cedeva una dose di stupefacente ad un ragazzo del posto in cambio di quindici euro.

Nigeriano, irregolare, già fermato due anni fa a Pescara e Reggio Calabria dove in entrambe le circostanze aveva fornito false generalità. Stavolta è stato sorpreso in via Isonzo dai Carabinieri. Sotto il sellino della bicicletta nascondeva trenta grammi di marijuana. L'arresto è stato eseguito su disposizione del Pubblico Ministero dott.ssa Del Bono.