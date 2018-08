Montesilvano, sequestrato autolavaggio per inquinamento acustico e delle acque

Sequestrato in via Verrotti, a Montesilvano, un autolavaggio per reiterate violazioni inerenti all'inquinamento acustico e delle acque. In azione 6 vigili della polizia locale.

Esprime soddisfazione l'assessore alla polizia locale, Valter Cozzi:

«Si chiude una situazione di disagio per molti residenti sulla cui soluzione abbiamo lavorato per mesi, così da garantire il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e della tranquillità dei cittadini del quartiere».

Alla luce di alcuni esposti presentati dai residenti, il Comune ha promosso una serie di sopralluoghi e verifiche, contando sul supporto dell’Arta. Sono state riscontrate violazioni, accertate in più di un'occasione. L’Autorità giudiziaria ha pertanto disposto il sequestro preventivo, che gli operatori della municipale hanno eseguito stamani.